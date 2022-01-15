السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: إزالة 33 ألف حالة تعدٍ بمساحة 5,10 مليون متر مربع

إزالة
إزالة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إستمرار جميع قطاعات وأجهزة الوزارة في مواجهة وإزالة كافة التعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعيه بمختلف المحافظات، لافتاً إلى التصدى لها، و أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل وفرعيه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، السبت، أنه تم إزالة ما يزيد عن 33 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 5.10 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار عبد العاطي، إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، مشيراً إلى تنفيذ عدد 46 قرار إزالة ردم بمساحة 644 متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط، كما تم تنفيذ 29 قرار إزالة ردم بمساحة 382 متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز ومدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

كما تم في محافظة سوهاج، تنفيذ عدد 12 قرار ازالة منهم أربعة قرارات إزالة ردم بمساحة 610 متر مربع وعدد ثمانية قرارات مبانى مخالفة بمساحة 890 متر مربع بناحية الساحل القبلى والسمطا بمركز البلينا بسوهاج وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه البلينا ، كما تم تنفيذ 8 قرارات منهم 4 قرارات إزالة ردم بمساحة 250 متر مربع وأربعة قرارات إزالة مباني مخالفة بمساحة 400 متر مربع وذلك بناحيه نجع التعليقه ونجع فراج ابراهيم وجزيره موسى بمركز أخميم بتأمين  قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز إخميم، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة إخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

سوهاج قانون محافظة وزارة تعديات مخالفات الدولة إزالة

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