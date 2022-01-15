الأردن.. أمانة عمان تعلن «حالة طوارئ قصوى» للتعامل مع المنخفض الجوى

عززت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ من متوسطة إلى قصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة، والمتوقع أن يؤدي لهطولات مطرية غزيرة حسب الأرصاد الجوية.

وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في الأمانة المهندس محمد الجدوع، إنه "تم التعامل مع حوالي 40 بلاغا مختلفا جراء هطول الأمطار".

ودعت أمانة عمان المواطنين إلى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وطالبت الأمانة بتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن قرارها تخفيض مدة عزل مرضى (كورونا) ، لتُصبح سبعة أيام للمصابين الذين لا يعانون من أعراض.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها "إن مدة العزل للمصابين الذين يعانون من أعراض هي 10 أيام"، لافتةً إلى أن الأعراض المرضية هي ارتفاع درجة الحرارة، وعلى أن يكون آخر 24 ساعة دون أعراض (حرارة)، وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وكان موقع قناة "المملكة" الأردنية نقل أمس عن مستشار رئاسة الوزراء لشئون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، قوله، عزم المملكة إصدار قرار بتخفيض مدة العزل المنزلي للمصابين بكوفيد- 19، إلى 7 أيام للمصاب بدون ظهور أعراض عليه.

وتطبق حاليًا في المملكة فترة عزل عشرة أيام على المصاب بدون ظهور أعراض عليه، و14 يومًا للمصاب بالفيروس مع ظهور أعراض عليه.

وقال البلبيسي، إن فترة حضانة أوميكرون أقل من متحورات أخرى "3 أو 4 أيام"، وفترة بقاء المصاب بأوميكرون في المستشفى أقل أيضًا.

وبلغت نسبة الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا 33% من عينات كورونا الإيجابية في الأردن، بحسب البلبيسي، الذي توقع أن يكون متحور أوميكرون هو السائد بنهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل.