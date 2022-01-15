توزيع كميات من اللحوم والبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية فى المنيا

قال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، إنه تم توزيع كميات من اللحوم والبطاطين مقدمة من جمعية الأورمان على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى المركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن توزيع المساعدات تمت بحضور ذمحمد عبد العواض حسين مدير إدارة التنمية والاستثمار بالوحدة المحلية، و أسماء عبد الكريم مدير إدارة شئون المرأة والطفولة والأمومة، ومسئولو إدارة التضامن الاجتماعي بدير مواس.

توزيع كميات من اللحوم والبطاطين

وأشار إلى أن هذه المساعدات والتي بلغت 900 كيلو لحوم و150 بطانية تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا علي النحو التالي بالقري التالية: "قرية بني حرام 200 كيلو لحوم، وقرية اسمو العروس 200 كيلو، وقرية أباظة بني سالم 200 كيلو، وقرية نزلة سعيد 300 كيلو لحوم و150 بطانية"، مؤكدًا أنه سوف يتم التوزيع على عدد من باقي قرى المركز في الفترة القادمة لشمول كافة القرى بالرعاية وضمان عدالة التوزيع.

توزيع كميات من اللحوم والبطاطين

وأكد رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن ذلك يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية، وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم كافة الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا، وإعلاء لقيمة المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية التابعة لإشراف التضامن الاجتماعي.

من ناحية آخرى، أكد رئيس المركز والمدينة، أنه تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دلجا، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية الجاري به أعمال التشطيبات بخطى متسارعة، كما قام بمتابعة العمل بمجمع الملاعب المقام على مساحة 12 ألف متر، ويحتوى على عدد من الملاعب لمختلف الرياضات والتي يعتبر متنفس لشباب دلجا، وكان مطلب لهم تحقق مع المبادرة الرئاسية، كما تفقد إنشاء كوبري على ترعة ايراد الدلجاوي بالمدخل الشرقي لقرية دلجا والذي أوشك العمل به على الانتهاء، والمجمع الزراعي، ومد شبكات المياه والصرف الصحي.