السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع كميات من اللحوم والبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية فى المنيا

توزيع كميات من اللحوم
توزيع كميات من اللحوم والبطاطين

قال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، إنه تم توزيع كميات من اللحوم والبطاطين مقدمة من جمعية الأورمان على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى المركز. 

وأضاف رئيس مركز ومدينة دير مواس، أن توزيع المساعدات تمت بحضور ذمحمد عبد العواض حسين مدير إدارة التنمية والاستثمار بالوحدة المحلية، و أسماء عبد الكريم مدير إدارة شئون المرأة والطفولة والأمومة، ومسئولو إدارة التضامن الاجتماعي بدير مواس. 

271676667_931132924265062_5885039319003709355_n
توزيع كميات من اللحوم والبطاطين

وأشار إلى أن هذه المساعدات والتي بلغت 900 كيلو لحوم و150 بطانية تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا علي النحو التالي بالقري التالية: "قرية بني حرام 200 كيلو لحوم، وقرية اسمو العروس 200 كيلو، وقرية أباظة بني سالم 200 كيلو، وقرية نزلة سعيد 300 كيلو لحوم و150 بطانية"، مؤكدًا أنه سوف يتم التوزيع على عدد من باقي قرى المركز في الفترة القادمة لشمول كافة القرى بالرعاية وضمان عدالة التوزيع.

271633126_931132900931731_7309112952540385032_n
توزيع كميات من اللحوم والبطاطين

وأكد رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن ذلك يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية، وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم كافة الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا، وإعلاء لقيمة المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية التابعة لإشراف التضامن الاجتماعي. 

من ناحية آخرى، أكد رئيس المركز والمدينة، أنه تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دلجا، حيث تفقد مجمع الخدمات الحكومية الجاري به أعمال التشطيبات بخطى متسارعة، كما قام  بمتابعة العمل بمجمع الملاعب المقام على مساحة 12 ألف متر، ويحتوى على عدد من الملاعب لمختلف الرياضات والتي يعتبر متنفس لشباب دلجا، وكان مطلب لهم تحقق مع المبادرة الرئاسية، كما تفقد إنشاء كوبري على ترعة ايراد الدلجاوي بالمدخل الشرقي لقرية دلجا والذي أوشك العمل به على الانتهاء، والمجمع الزراعي، ومد شبكات المياه والصرف الصحي.

المنيا توزيع لحوم وبطاطين الأسر الأولى بالرعاية قري مركز ديرمواس عامر طه آدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة بدر بانون بأزمة قلبية

34 وفاة و1079 إصابة جديدة بكورونا

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

مستشار الرئيس للصحة يحذر من حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت

جيروزاليم بوست: صفقة المدعى العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسى