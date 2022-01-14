الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمام مسجد السيدة زينب بعد تكريم الرئيس: «أشعر بالفخر لأنى من أبناء الأوقاف»

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم إمام بالأوقاف

قال الشيخ محمد السيد أبوهاشم، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن الحرص الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريم المتميزين ليكون دافعا لهم لدوام التميز ولغيرهم من أجل النهوض بهم، كما رأينا في المسابقة العلمية للقرآن الكريم واحتفال المولد النبوي وليلة القدر، وغيرها من المسابقات والاحتفالات التي تقيمها وزارة الأوقاف.

وأضاف خطيب مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، في تصريحات لـ"الدستور"، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في ختام فعاليات منتدى شباب العالم: "أشعر بحالة شديدة من الفخر لأني ابن من أبناء وزارة الأوقاف المصرية وأسأل الله تعالى أن يكلل جهودها بالخير والسلام والرحمة"، موجها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على انتقاء شباب الأئمة المتميزين والدفع بهم في مفاصل العمل الدعوي تماشيا مع الإرادة المصرية التي تركز على تمكين الشباب الواعد في الأماكن القيادية، ومن ناحية أخرى الدفع بهم في بعثات خارجية لنشر الفكر الوسطي المستنير، الذي يعبر عن الفهم الصحيح للشرع الشريف".

وأشار إلى أن وزير الأوقاف حريص على تكثيف الوزارة الدورات والندوات واللقاءات والبرامج التدريبية والتوعية التي تعمل على صقل مهارات الأئمة وزيادة خبراتهم العلمية والمعرفية والفكرية، والتي تهدف إلى صناعة وعي ديني ووطني وإنساني يحقق مصالح الأوطان، كما أنه من صميم مقاصد الأديان، ويحرص على توفير المناخ اللازم للأئمة والاهتمام الدائم بهم ماديا ومعنويا وتوفير الكتب والمناخ العلمي الذي يساعدهم على اكتساب المهارات العلمية واقتناص الفرص التي تدفعهم للأمام ولزيادة الأفق المعرفي والفكري.

وأعرب عن فخره بتخرجه من البرنامج الرئاسي لتأهيل الدعاة وتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة التخرج له، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بالشباب، والتطلع لمستقبل مليء بالحضارة والرقي والمدنية.

وأضاف أن برنامج تأهيل شباب الدعاة الذي يعد جزءًا منه، ودرس خلاله العلوم الشرعية والإدارية والتطبيقية، حيث إن الكم المعرفي الذي تلقاه الدارسون بالأكاديمية انعكس على شخصيتهم بالإيجاب والرقي والإنسانية، مثمنًا جهود القائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتمنيًا بأن تكلل جهودهم بالتميز.

الشيخ محمد السيد أبو هاشم إمام وخطيب مسجد السيدة زينب احتفال المولد النبوي ليلة القدر وزارة الأوقاف مسجد السيدة زينب الشيخ محمد السيد أبو هاشم منتدى شباب العالم

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