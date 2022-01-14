الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف: لماذا تنظم مصر منتدى شباب العالم؟

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه عندما كان في طريقه للقاهرة قادما من شرم الشيخ بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تحدث معه مواطن بسيط حول أهمية منتدى شباب العالم، وذكر له إن المنتدى فرصة كبيرة لمصر لتعريف العالم بما يحدث فيها.

وتابع "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "المواطن قالي كمان لو قعدنا 100 سنة نتكلم مع الناس ونقول عملنا وأنجزنا إيه فالعالم ممكن يشك؛ لأنه هيعتبر الكلام اللى بنقوله دعاية والناس دايمًا بتحس بمبالغة في الدعاية، لكن الشباب الأجنبي اللى جه السنة دي مش هو اللى جه في الـ3 نسخ الأخيرة للمنتدى، وكل واحد من الشباب دي لما يرجع بلده هيتكلم عن مصر واللي حاصل فيها من تطور".

وأضاف: "هذه الإجابة البسيطة اللى مفيهاش فذلكة ولا تنظير كافية حول أهمية منتدى شباب العالم، وأننا بنبعث رسالة للعالم إننا بنشتغل من أجل الإنسانية وبنعمل سلام وحوار وتنمية، ولا ننزعج من الاختلاف".

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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