تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة فى المنوفية

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار المحتملة.

تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية

ووجه الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

يذكر أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة درجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.