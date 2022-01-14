«المريمي»: جلسة برلمان ليبيا ستناقش ملف الانتخابات وقوانين خاصة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل ستناقش العديد من الموضوعات الهامة منها ملف الانتخابات، وعدد من القوانين الخاصة بهذه العملية للدفع قدمًا حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أنه كذلك سيتم مناقشة المذكرة التي تقدم بها عدد من النواب حول حكومة الوحدة الوطنية وعملها.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وجه أمس الخميس، دعوة لانعقاد جلسة رسمية للمجلس الاثنين المقبل 17 يناير الجاري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الجلسة ستعقد في طبرق بحضور الأعضاء.

ودعا مجلس النواب الليبي، الخميس، إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن والشعب في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إنه في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن، فإن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، يسعى جاهداً لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدماً بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار.

وشدد بليحق على أن البرلمان يسعى إلى طي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق أمالهِ وتطلعاته إلى العيش بكرامة وحرية ورخاء، حيث شكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.