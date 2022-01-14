الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصف طن دقيق مدعم داخل أحد المخابز فى بورسعيد

دقيق مدعم
دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز والمخابز، للتأكد من مدى سلامة السلع وضبط الأسعار لحماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم داخل أحد المخازن، بغرض الاتجار والتربح والاستيلاء على الدعم دون وجه حق، وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم تحرير 7 محاضر نقص وزن و4 عدم مطابقة رغيف خبز للمواصفات، و2 محضر لسوء النظافة لأدوات العجين و23 محضر شهادات صحية و16 أخرى، عدم إعلان عن أسعار المخبوزات و2 محضر عدم إعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز و3 محاضر لبدالين تموينيين، لمخالفة القرار رقم 178 لسنة 2017 الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد رئاسة ناصر ثابت حملة تموينية الاسواق

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