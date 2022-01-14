الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى كفر الشيخ

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات، أثناء قيامه بترويج كمية من مخدر الهيروين، بهدف تحقيق مكاسب مادية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بكفر الشيخ، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة فوة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وبحوزته "كيلو جرام من مخدر الهيروين، فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تاجر مخدرات مخدر الهيروين أمن كفر الشيخ

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وائل لطفي

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