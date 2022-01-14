«حياة كريمة» تنفذ قافلتين سكانيتين بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزي بدر والرحمانية بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" إحدهما بقرية علي بن أبي طالب، التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد ببدر، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية: فى قطاع الصحة تم الكشف على ٣٣٠ حالة "١٠٠ حالة باطنة - ١٣٠ حالة أطفال - ٧٠ حالة جلدية - ٣٠ حالة نساء وتركيب وسائل - حبوب أحادية ٢، حبوب مركبة ٦، لولب ٥، حقن ٣ شهور ١ ، حقن شهرية ١ "، وإجراء تحاليل طبية لـ ٢٧ حالة وتطعيم ٢٥ حالة لقاح فيروس كورونا،وتم مشاركة نادي المرأة بالإدارة الصحية بعرض معروضات السيدات المنتجة للحرف اليدوية المختلفة.

كما تم عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال، وتم توزيع ١٧٠ أسطوانة غاز.

وخلال القافلة تم عقد ندوات حول تنظيم الأسرة في الإسلام والمباعدة بين الأطفال وصحة دعم المرأة وڨيروس كورونا والإسعافات الأولية لحوادث الطرق وأهمية التحصينات للحيوانات الصغيرة والكبيرة.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بدار مناسبات كفر غنيم التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية، تم خلالها تقديم الخدمات التالية: تم الكشف على "٥٠ حالة نساء وتوليد - ٦٩ حالة رمد - ٨٧ حالة باطنة "، وتم متابعة ٥٠٠ رأس أغنام و١٠٠ رأس أبقار و٥٠ رأس جاموس و٧ حالات باطنة و٣ اختبار حمل.

كما تم توفير سيارة بها ١٨٠ أسطوانة غاز بسعر التكلفة وسيارة مواد غذائية بسعر الجملة، وتم إلقاء محاضرة عن جهود الدولة في القضاء على المشكلة السكانية، وصيانة وتركيب عدد من الكشافات والأعمدة بنطاق القرية، وتم مشاركة الجمعية الشرعية بكفر غنيم ومعروضات المرأة المعيلة عبارة عن ملابس جاهزة عن طريق مشغل أمهات الأيتام بالجمعية.

كما تم توزيع ١٥٠ هدية على الأطفال عبارة عن أدوات مدرسية، وتم عمل ورش رسم وتلوين للأطفال بالقرية، وتم عمل التحليل العشوائي لمياه الشرب بالمنازل، وتم تطعيم ٤٢ جرعة أولى و٤١ جرعة ثانية ضد فيروس كورونا.