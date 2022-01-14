الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على أعرض وأسباب التعب المزمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

على الرغم من أن نوبات التعب العرضية يمكن أن نعرفها باسم الإجهاد البدني والعقلي أو شكل من أشكال الإجهاد، فإن زيادة تكرار حدوثه يمكن أن يكون مدعاة للقلق، فهناك ما نطلق عليه التعب المزمن، حيث يُصاب بهذه الحالة أشخاص من فئات عمرية مختلفة من الأطفال للشباب.

"Timesnownews" وفقًا لموقع الأسباب الخاصة بالتعب المزمن يمكن أن نصنفها على ثلاثة أسباب رئيسية أولها أسباب نفسية، أسباب نمط الحياة، العوامل الفيزيائية.

أولًا: الأسباب النفسية

 من ناحية، قد يشعر المرء بأن الشعور بالتعب طوال الوقت هو حالة ناتجة عن التدريب البدني، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا لأسباب نفسية- النوم غير السليم الذي يؤدي إلى الإرهاق أثناء النهار.

 تشمل الأسباب النفسية الأخرى للشعور بالتعب طوال الوقت ما يلي:

  • اكتئاب
  • قلق
  • العلاقات المنكسرة، التكرار، الفجيعة
  • الإجهاد- فيما يتعلق بضغط العمل، والانتقال إلى منزل جديد، والزواج.

ثانيًا: أسباب نمط الحياة

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة "لايف ستايل" الخاص بك إلى الشعور بالإرهاق الدائم أو المزمن، وللتخلص منه علينا تغيير أسلوب سير اليوم الخاص بنا وتغيير بعض العادات الصحية بشكل أكبر.

يمكن أن تشمل هذه الأسباب:

الإفراط في تناول الكافيين

قيلولة النهار تزعج نوم حركة العين السريعة

التمرين كثيرًا أو قليلًا جدًا

الإفراط في تناول الكحول يزعج النوم

العمل في الورديات الليلية

ثالثًا: الأسباب الجسدية

يمكن ربط بعض الأسباب الجسدية المسئولة عن الشعور بالتعب طوال الوقت بحالة صحية أساسية غير محددة. قد تشمل هذه:

السمنة أو زيادة الوزن

فقر الدم- نقص الحديد

النوم وتوقف التنفس المرحلي

النحافة

معالجة السرطان

الآثار الجانبية للأدوية- الاصطناعية أو العشبية

حمل

معالجة السرطان

التسمم بأول أكسيد الكربون

نوبات التعب العرضية الإجهاد البدني والعقلي أشكال الإجهاد الأسباب النفسية الأسباب النفسية الأخرى العلاقات المنكسرة أسباب نمط الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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