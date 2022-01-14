ضبط عاطل بأسلحة نارية ومخدرات فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج الألعاب والأسلحة النارية، متخذا من نطاق محافظتي أسوان والأقصر، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى “أسوان – الأقصر” بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسوان، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما أثناء استقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" قيادة المتهم الآخر الذى لاذ بالفرار، كما عُثر بداخل السيارة المشار إليها على (6 بنادق آلية – طبنجة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 23 خزينة حديدية فارغة – كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جراما – كمية من مخدر الأفيون – كمية من مخدر الحشيش – 875 قرصا لعقار الكبتاجون المخدر – 240 قرصا لعقار التامول المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج والاتجار بها بالاشتراك مع المتهم الآخر نظير أجر مادى متفق عليه فيما بينهما، وأن السيارة محل الضبط تُستخدم في نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من مُتحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.