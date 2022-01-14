الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 80 قضية غش تجاري خلال 3 أيام

غش تجاري
غش تجاري

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، من تحرير 80 قضية غش تجاري خلال 3 أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة، فيما تواصل شرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وزارة الداخلية الداخلية أمن الإجراءات القانونية ضبط الاسعار شرطة التموين والتجارة الرقابة التموينية حملات الأمنية مديريات الأمن السلع الغذائية

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وائل لطفي

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