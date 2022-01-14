تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، من تحرير 80 قضية غش تجاري خلال 3 أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدة، فيما تواصل شرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.