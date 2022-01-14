«أناشيد الطائر العابر».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد اللاوندي في معرض القاهرة

صدرت حديثًا عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع، المجموعة الشعرية "أناشيد الطائر العابر" للشاعر المصري أحمد اللاوندي، وتضم العديد من النصوص التي كتبها في السنوات الأخيرة، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



ومن أجواء المجموعة؛ قصيدة "العاصفة" حيث يقول فيها:

ارفعْ رأسكْ

لا تخشَ الرِّيحَ؛ وقسوتها العاتيةَ

وحاذرْ أنْ تستسلمَ للجلَّادِ

تمهَّلْ / سُفُنُ الأرجاسِ ستغرقُ بعدَ قليلٍ،

وستنجو الآنَ مِنَ العاصفةِ؛

ولنْ يمسسكَ السُّوء.

يذكر أن أحمد اللاوندي من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1978م، وهو عضو اتحاد الكتاب، وقد صدرت له من قبل عدة دواوين هي: ذاكرة الفرح، أنا ضحكة الماء حين أمُرُّ، لا ذنب للأحجار إن جرحتْ خُطاك، ارتحالات المُغنِّي.

وتشهد الدورة الـ53 للمعرض، حلول اليونان ضيف شرف، واسم الكاتب الكبير الراحل يحيى حقي شخصية لها.

ومن المقرر أن تشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب العديد من حفلات التوقيع للمؤلفين، والكتاب المصريين والعرب.

وتعمل الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض على خروج الدورة الـ53 في صورة تليق باسم مصر، خاصة وأن المعرض يعد الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتشارك في مئات دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافية، وبعض قطاعات الوزارات الأخرى.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة دول لأول مرة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته السابقة.

وأغلقت الهيئة العامة للكتاب، باب الحجز أمام دور النشر للمشاركة في المعرض، بعدما تم استيفاء كل المساحة الخاصة بدور النشر في معرض القاهرة الـ53، وجاري حصر أعداد دور النشر المشاركة.