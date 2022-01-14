الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أناشيد الطائر العابر».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد اللاوندي في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت حديثًا عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع، المجموعة الشعرية "أناشيد الطائر العابر" للشاعر المصري أحمد اللاوندي، وتضم العديد من النصوص التي كتبها في السنوات الأخيرة، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.


ومن أجواء المجموعة؛ قصيدة "العاصفة" حيث يقول فيها:

ارفعْ رأسكْ

لا تخشَ الرِّيحَ؛ وقسوتها العاتيةَ

وحاذرْ أنْ تستسلمَ للجلَّادِ

تمهَّلْ / سُفُنُ الأرجاسِ ستغرقُ بعدَ قليلٍ،

وستنجو الآنَ مِنَ العاصفةِ؛

ولنْ يمسسكَ السُّوء.

 

يذكر أن أحمد اللاوندي من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1978م، وهو عضو اتحاد الكتاب، وقد صدرت له من قبل عدة دواوين هي: ذاكرة الفرح، أنا ضحكة الماء حين أمُرُّ، لا ذنب للأحجار إن جرحتْ خُطاك، ارتحالات المُغنِّي.

 

وتشهد الدورة الـ53 للمعرض، حلول اليونان ضيف شرف، واسم الكاتب الكبير الراحل يحيى حقي شخصية لها.

 

ومن المقرر أن تشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب العديد من حفلات التوقيع للمؤلفين، والكتاب المصريين والعرب.

 

وتعمل الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض على خروج الدورة الـ53 في صورة تليق باسم مصر، خاصة وأن المعرض يعد الأهم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وتشارك في مئات دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافية، وبعض قطاعات الوزارات الأخرى.

 

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة دول لأول مرة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته السابقة.

 

وأغلقت الهيئة العامة للكتاب، باب الحجز أمام دور النشر للمشاركة في المعرض، بعدما تم استيفاء كل المساحة الخاصة بدور النشر في معرض القاهرة الـ53، وجاري حصر أعداد دور النشر المشاركة.

دار ميتا بوك للنشر والتوزيع أناشيد الطائر العابر المجموعة الشعرية المصري أحمد اللاوندي معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

القبض على فرد أمن بـ«كومباوند» ضرب ابنة عصام الحضرى فى الشيخ زايد

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

التحقيق فى مشاجرة ابنة الحضرى وفرد أمن بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون