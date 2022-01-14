حبس عاطل بحوزته كيلو حشيش بقليوب 4 أيام

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته 10 فرش من مخدر الحشيش، تزن حوالي 1 كيلو جرام، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مباحث مركز شرطة قليوب معلومات سرية بقيام عاطل باتخاذ محل سكنه وكراً لترويج المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر وجرى على الفور تشكيل قوة أمنية، استهدفت المشتبه به وجرى ضبطه وتبين بالفحص أنه 51 سنة، عاطل، مقيم ميت نما دائرة المركز، بتفتيشه عثر بحوزته على 10 فرش من مخدر الحشيش، تزن حوالي 1 كيلو جرام، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق.