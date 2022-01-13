الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة زوجين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بكفر الزيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حالة من الحزن والفزع عقب خبر وفاة مواطن  في العقد السادس من العمر، وزوجته في أقل من 24 ساعة إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وشيع المئات من أهالي كفر الزيات جثمان الزوجين إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الجثمان بمشاركة مئات المواطنين من أهالي مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، وذلك بمسجد الشيخ عبدالجليل ، كما شارك في تشييع الجثمان عدد من المقربين .

وضرب الزوج كل معاني الإنسانية عندما سمع نبأ وفاة زوجته، فلم يتحمل الخبر فتوفي بعدها بعدها بساعات حزنا على فراق الزوجة الصالحة.

وأضاف أحد أهالي مدينة كفر الزيات أن الزوجين جمع بينهما قصة حب ووفاء بين زوجين بعد مسيرة كفاح دامت أكثر من 40 عاما حتى جاءت كورونا لتضع نهاية مأساوية للزوجين وأصاب الزوجين مؤكدين أن للفراق ألمًا قد يصعب على البعض تحمله خاصة إذا كان من فارق الحياة هى الزوجة.

وأكد الأهالي أن الاثنين جمعتهما مودة ورحمة، فهو أحسن عشرتها وهي حفظته وأكرمته لآخر لحظة في عمرهما.

وأضاف أهالي كفرالزيات أن الزوجين خضعا للعزل معا وكانا يتناولان نفس الأدوية، ولكن بدأت حالتهما الصحية في التدهور يوما بعد يوم، حتى توفيت الزوجة وتم  دفن جثمانها في مقابر الأسرة ، وقاموا بتشييع جثمانها.

زوجان يلقون حتفهما بكورنا خلال ساعة بكفر الزيات بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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