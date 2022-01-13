منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: مصادر الإيرادات الضريبية بالمنطقة العربية متباينة

قال تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن مصادر الإيرادات الضريبية في المنطقة تتباين إلى حد بعيد فيما بين البلدان العربية، وتشكل عائدات النفط والغاز المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتابع التقرير الذي حصل «الدستور» على نسخة منه أنه في السنوات الأخيرة، ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية في العديد من البلدان العربية، بما فيها البحرين وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية، لسببين هما: قيام عدة بلدان عربية باستحداث ضرائب على القيمة المضافة أو الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بالإضافة إلى ارتفاع حصة الإيرادات الضريبية بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط الناجم عن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.

وأضاف التقرير ان البلدان العربية المتوسطة الدخل تعتمد بشكل أساسي على الضرائب ورسوم الاستهلاك كمصدر للإيرادات العامة، باستثناء الجزائر، التي تعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط، ويقدم تونس ولبنان والمغرب أداء جيدا نسبيا في هذا المجال، إذ يخبون أكثر من ثلاثة أرباع إيراداتهم من الضرائب.

وفي السنوات الأخيرة، بعض الدول العربية قيمة الرسوم الجمركية كما استخدمت آليات مثل خصخصة الاستثمارات العامة.

وأشار التقرير إلى أن الضرائب والمنح الأجنبية تشكل مصدرا هاما لإيرادات اقل البلدان العربية نموا، وقد ارتفعت حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات في العديد من هذه البلدان من 2010 إلى 2019، بما فيها ذلك جزر القمر والسودان وموريتانيا.

