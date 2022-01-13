الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه البحيرة»: رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

اللواء محمد سعيد
اللواء محمد سعيد

وجه اللواء محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، مديرى الفروع ورؤساء الشبكات بقاعة التدريب بالشركة، برفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة بداية من اليوم الخميس 13 يناير 2022 إلى الثلاثاء 18 يناير بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد "نشأت" على جميع رؤساء الفروع ومديرى الشبكات بالتواجد فى مواقعهم، وتمركز سيارات شفط المياه وفقا لخطة الانتشار، خاصة فى الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية، ومتابعة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

وفى سياق آخر، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة أهمية تأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تمنح وفقا لمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، ضمن خطة الشركة للتشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات وإطالة عمرها الافتراضي.

كما تابع اللواء محمد سعيد نشأت، نسب ومعدلات التحصيل وآليات تنشيطها، والاستفادة من موارد الشركة المادية واستثمار الطاقات البشرية وإعادة توزيع العمالة وفقا لخطة الشركة للتطوير وتحسين الأداء.

مياه البحيرة رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ اللواء مهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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