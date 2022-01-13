«حماية المستهلك» يشن 125 حملة في 14 محافظة خلال أسبوعين

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك 125 حملة طوال الأسبوعين الماضيين في 14 محافظة، أسفرت عن تحرير 743 محضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2021.

وجاءت تفاصيل المخالفات كالآتي:

محافظتا القاهرة والجيزة:

ضبط 77 جهاز ضغط و304 أجهزة سكر و34 جهاز قياس حرارة، و6 أجهزة بخار، مجهولة المصدر، كما تم تحرير "100 محضر" لعدد من المنشآت التجارية لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإعاقة عمل مأمورية ضبط قضائي، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلان عن بيانات السلع.

فرع الفيوم:

غلق وتشميع "6" منشآت طبية لمزاولة المهنة بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة والجودة، كما تم تحرير 82 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية والطبية، وذلك لمخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار الفواتير.

فرع كفر الشيخ:

ضبط حوالي 4.5 طن من السماد المدعم بأحد محلات بيع الأسمدة الزراعية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية منها معمل تحاليل طبية ومركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، بالإضافة إلى انتحال صاحبه صفة طبيب بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة وتم التحفظ على 20 عبوة من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية.

وتم ضبط كمية من السجائر المستوردة وبدون أي فواتير، بالإضافة إلى قطع غيار وإكسسوارات موبايلات غير مدون عليها بلد المنشأ.

وضبط كميات كبيرة من المنظفات بأحد مصنع تعبئة وخلط المنظفات مجهولة المصدر وعدم وجود أى بيانات توضح مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ومدى صلاحيتها للاستخدام.

وتم تحرير عدد من المحاضر ضد عدد من الأنشطة التجارية والطبية المختلفة، وذلك لحيازتهم منتجات معروضة للبيع مجهولة المصدر والبيانات المدونة عليها باللغة الإنجليزية فقط، وعدم الإعلان عن أسعار للسلع المعروضة والخدمات المقدمة للجمهور، وعدم الالتزام بالاشتراطات الطبية وعدم وجود فواتير وعدم وجود شهادات صحية.

فرع أسيوط:

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر تم تشميع عدد من المنشآت الطبية المختلفة لمزاولة المهنة بدون تراخيص، كما تم تشميع عدد من المحلات التجارية لعدم وجود تراخيص.

كما تم تحرير "119" محضرا ضد مجموعة كبيرة من المنشآت التجارية والطبية لعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

فرع بني سويف:

تم ضبط أحد الأشخاص بمزاولة نشاط طبي بدون ترخيص واستخدام أعشاب وعقاقير مجهولة المصدر، كما تم المرور على عدد 34 معمل تحاليل وعدد 4 مراكز طبية، وتم غلق عدد 21 معمل تحاليل ومركز علاج طبيعي لعدم وجود ترخيص وضبط كيمياويات وأدوية خاصه بالمعامل منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير "41" محضرا لعدد من المنشآت الطبية لعدم وجود تراخيص، وعدم وجود عقد نفايات ولا يتم التخلص من النفايات الطبية بالشكل السليم، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.

فرع البحيرة:

ضبط صالة جيم للألعاب الرياضية بدون ترخيص، بالإضافة إلى القيام بأعمال العلاج الطبيعي والذي يديره غير مؤهل.

وتم تحرير عدد من المحاضر ضد معارض أجهزة كهربائية ومنزلية لمخالفة قانون حماية المستهلك، كما تم المرور على 28 معرضا لبيع السيارات، وتم تحرير 13 محضرا لعدم الالتزام بالإعلان عن السعر الشامل والمواصفات الفنية للسيارة.