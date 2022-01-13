الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاد شعلة عند السد العالي.. عطية يكشف تفاصيل الاحتفال بعيد أسوان القومي

محافظ أسوان
محافظ أسوان

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة تتخذ كل عام مجموعة من الإجراءات للاحتفال بعيدها القومي، وتشمل الخطة إيقاد الشعلة عند منطقة السد العالي، الأمر الذي يعتبر طقسا أساسيا لن يتغير العمر كله، لأن هناك مشاعر مرتبطة بالسد العالي خلال هذا اليوم.

وأضاف محافظ أسوان، خلال تصريحات صحفية، أن الاحتفال بعيد أسوان القومي سيشمل وضع إكليل من الورود بالنصب التذكاري الذي يضم عدد من شهداء من الجيش والشرطة والجيش الأبيض.

وأوضح أنه سيتم تنظيم احتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان وذكرى افتتاح السد العالي، سيتضمن العديد من الفقرات منها فقرة للموسيقي العربية والأوبرا باللغة العربية وفرقة الفنون الشعبية أيضًا، بالإضافة إلى أنه من الممكن افتتاح المشروعات الجاهزة خلال شهر يناير بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بالتزامن مع قرب الاحتفال العيد القومي لمحافظة أسوان. 

أسوان العيد القومي محافظ أسوان استعدادات عيد أسوان القومي افتتاح المشروعات الاستعدادات

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