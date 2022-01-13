الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ 219 مشروعا

القاضي يترأس الأجتماع
القاضي يترأس الأجتماع الأسبوعي لمتابعة مشروعات حياة كريمة

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

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جاء ذلك بحضور، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية وأعضاء مؤسسة دار الهندسة.

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و قال محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، الى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن. 

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- متابعة نسب تنفيذ 219 مشروعا يجري العمل بها 

وتابع المحافظ خلال الاجتماع، نسب تنفيذ 219 مشروعا يجري العمل بها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منها 192 مشروع مد وتدعيم لخطوط المياه، واستمع إلى شرح حول الأعمال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، كما تابع نسب التنفيذ بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والاتصالات والتضامن الاجتماعي، لافتا إلى أنه يجري متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها. 

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 وشدد "القاضي" على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانيا لتلافي كافة العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول.

 من جهتهم، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده هذا اللقاء أسبوعيا، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية التي تتم على أرض الواقع لمتابعة معدلات التنفيذ، وهو ما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجلة لتلك المشكلات، حتى تخرج جميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى النور.

محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة 219 مشروع في مجال مياه الشرب والصرف الص أعضاء مجلس الشيوخ اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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