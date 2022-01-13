راغب: «الوطنية للتدريب» تتفق مع دول عربية الشقيقة لتقديم خدماتها الاستشارية

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، إن الأكاديمية قامت أيضا بربط ما بين كافة المستويات ودوائر العمل في الدولة المصرية لتمكين الخريجين من اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الدولة وخططها بكفاءة لخلق مجتمع واعي ومسئول.

وأعربت راغب عن فخرها بتقديم الأكاديمية خدماتها الاستشارية لعدد من الجهات الحكومية التي بدأت بوزارة التنمية المحلية من خلال العمل على تطوير مركز سقارة الخاص بتأهيل موظفي الإدارة المحلية، حتى يكون مركزا لمؤسسة تدريبية مطابقة لأحدث معايير التدريب للعاملين بالإدارة المحلية.

وأضافت، أن الأكاديمية قدمت أيضا خدمة الاستشارات لمحافظة كفر الشيخ من خلال تدشين مركز استدامة للتدريب والتطوير لتدريب ورفع كفاءة موظفي المحافظة الذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت رشا راغب أن الأكاديمية تقوم حاليا بالاتفاق مع عدد من الدول العربية الشقيقة أو مع بعض المؤسسات الوطنية لتقديم خدمتها الاستشارية.

وتابعت أن الاكاديمية قامت بعقد العديد من الشراكات مع المؤسسات النظيرة في فرنسا وسويسرا وبولندا وكوريا الجنوبية من أجل نقل تجاربهم والاستفادة من أحدث ما توصل إليه والمشاركة في تدريب متدربين وأطقم الأكاديمية.

وأكدت أن الأكاديمية ستواصل سعيها الدائم وحريصة على عقد الشراكات مع أعرق الجهات القادرة على تقديم قيمة مضافة لنشاطاتها، كما تسعى عبر خطة مستقبلية للحفاظ على ما حققته من مكتسبات وتطوير خدماتها وبرامجها لضمان مواكبة أحدث مؤسسات التدريب العالمية وكذلك التوسع في تقديم برامج نوعية جديدة سواء في بعض الدول العربية أو الإفريقية أو لفئات مختلفة لم تحظى بالتدريب في السابق ضمن برامج الأكاديمية مع الحفاظ على جودة التدريب وتأهيل كوادر مميزة.

وتلت الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة،حيث دعا المنتدي إلى عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، وإشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.

وطالبت توصيات المنتدى بتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا الذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية تضم خريجي دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وطلب الرئيس السيسي من الخريجين والرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب خلال التقاط الصورة خلع الكمامات لمدة وجيزة على مسرح مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام الفعالية، شهادات التخرج لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، التي احتضنت النسخة الرابعة للمنتدى تحت شعار "العودة معًا".