الشهود في وفاة سائق بحريق شقة بحلوان: «ماس كهربائي والجثة تفحمت»

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال شهود العيان في واقعة وفاة سائق «توكتوك» في حريق شقة سكنية في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

وقال الشهود أنه لا شبهة جنائية في الحادث وأنه قد يكون ماس كهربائي، خاصة أنهم تفاجأوا بنشوب الحريق والتهامه الطابق الخامس، وعندما حاولوا السيطرة على الحريق وإنقاذ ما بها تبين تفحم المتوفي.

كان قد تبلغ لمأمور قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بوجود حريق وشخص متوفي في الدور الخامس بأحد العقارات وتم الإطفاء بمعرفة الأهالي.

و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق كل دور به شقتين، والحريق بالدور الخامس الشقة يسار السلم، والحريق بالصالة.



و تم التقابل مع الشهود وهم كل من "إ. س"، 48 سنة، صاحب مطعم فول وفلافل، "م. ث س"، 30 سنة، نجار موبيليا، وأفادوا بأن الشخص المتوفى يدعى "م. س"، 57 سنة، سائق «توكتوك»، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.