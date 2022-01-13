الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الشهود في وفاة سائق بحريق شقة بحلوان: «ماس كهربائي والجثة تفحمت»

جثة
جثة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال شهود العيان في واقعة وفاة سائق «توكتوك» في حريق شقة سكنية في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

وقال الشهود أنه لا شبهة جنائية في الحادث وأنه قد يكون ماس كهربائي، خاصة أنهم تفاجأوا بنشوب الحريق والتهامه الطابق الخامس، وعندما حاولوا السيطرة على الحريق وإنقاذ ما بها تبين تفحم المتوفي.

كان قد تبلغ لمأمور قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بوجود حريق وشخص متوفي في الدور الخامس بأحد العقارات وتم الإطفاء بمعرفة الأهالي.

و انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق كل دور به شقتين، والحريق بالدور الخامس الشقة يسار السلم، والحريق بالصالة.

و تم التقابل مع الشهود وهم كل من "إ. س"، 48 سنة، صاحب مطعم فول وفلافل، "م. ث س"، 30 سنة، نجار موبيليا، وأفادوا بأن الشخص المتوفى يدعى "م. س"، 57 سنة، سائق «توكتوك»، و تحرر المحضر اللازم بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حلوان الجزئية سائق توك توك منطقة المعصرة شبهة جنائية توك توك الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

3 أيام من الأمطار والرياح والطقس البارد على عدة محافظات

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

هيئة أمريكية تمنح «الوطنية للتدريب» شهادة اعتماد لمدة 5 سنوات

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقالة كيروش بعد السقوط أمام نيجيريا

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»