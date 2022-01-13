الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة «سفاح الجمالية» و 3 آخرين قتلوا مواطنا لفرض السيطرة

محاكمة
محاكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

وأسندت النيابة للمتهم "ع. ع"، وشهرته "طارق تلجة"، و"ع. ص"، وشهرته "البيه"، و"هـ. ع. ع"  "هارب" و"م. ع"، بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "س.م.م" و"ز. س. ح" و"ع. س"، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كون المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "س.م.م" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم،وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشه.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار هشام عبد المجيد سفاح الجمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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