استدرجه بحلوى.. «علاف» يهتك عرض طفل في حلوان.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس شخص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفل والتعدي عليه جنسيًا بمنطقة عرب غنيم في حلوان محافظة القاهرة.

و كانت نيابة حلوان الجزئية، قد أمرت حبس متهم يعمل «علافًا»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل بمنطقة عرب غنيم، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل لبيان التعدي عليه من عدمه.

كان قسم شرطة حلوان ، قد تلقى بلاغًا من أسرة طفل يدعى "م. ح"، 11 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم دائرة القسم، يفيد بقيام صاحب محل علافة باستدراج نجلهم والتعدي عليه جنسيا رغمًا عنه.

وتمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب جريمته واستدراجه الطفل بقطعة حلوى ثم أغلق المحل واعتدى عليه جنسيًا.