الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي الطبي الثاني لأطباء سكك حديد مصر

وزير النقل
وزير النقل

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المؤتمر العلمي الثاني لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، في كلمته اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الطبي الثاني لأطباء سكك حديد مصر  والذي شهد حضور لفيف من أستاذة الجامعات المصرية وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وممثلي الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، ومن هذه الاحتفالية نود أن نرسل أسمى آيات الشكر والتقدير والإعزاز لكافة الأطقم الطبية المصرية الذين كانوا ولا زالوا خط الدفاع الأول فى مواجهة جائحة كورونا.

وتابع، أنه اليوم نرى أمام أعيننا ثمار مجهوداتنا بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وهو يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقاً للمعايير الطبية الدولية.

وتابع وزير النقل، أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة ليجسد مدى ما وصل إليه التقدم بكافة أقسامها، حيث تم فتح عدد من الأقسام الجديدة وتطوير كافة الأقسام الموجودة فضلاً عن تطوير المعامل وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وإدخال خدمات جديدة بالعيادات وإنشاء عدد من فروع الصيدليات لتوفير وصرف العلاج.

واستطرد أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبو زعبل وتخصيصها لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتجهيزها لهو مثال آخر جديد على تطور الخدمات الطبية وسرعة التعامل مع الأزمات في وقت قياسي، هذا بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة بأبوراضي لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو، ولأهلنا بصعيد مصر فقد تم تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم.

وأوضح، أن النقاط الثلاثة الأخيرة جاءت من نتائج الزيارات المختلفة بقطاعات السكك الحديدية حيث تخدم مستشفى أبوزعبل كافة العاملين بالسكك الحديدية و مواطني المنطقة وسيستمر التطوير لتقديم خدمات متميزة وكذلك تم تطوير الخدمات الطبية للعاملين في ورش كوم أبو راضي ببني سويف والمنطقة الجنوبية لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للعاملين وللمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود أطقم طبية على أعلى مستوى وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية وفي ظل تسابق الجميع على آداء مهام وظيفته بكل انضباط.

خلال افتتاح المؤتمر الدولي الطبي الثاني لأطباء سكك حديد مصر وزير النقل المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة الطبي لسكك حديد مصر لأطباء سكك حديد مصر العاملين النقل

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