الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء مجري التحريات في اتهام «فني موبايلات» بنشر مقاطع خادشة لرجل وزوجته

متهم
متهم

قررت جهات التحقيق بالنزهة، اليوم الخميس، استدعاء مجري التحريات في اتهام فني بمحل صيانة هواتف محمولة، بنشر مقاطع خادشة لرجل وزوجته وابتزازهما لسماع أقواله.

كانت التحقيقات قد كشفت أن المجني عليها إن هاتفها المحمول تعرض لخلل، واحتاج إلى صيانة فذهبت إلى المحل الذي يعمل فيه المتهم، وأضافت أن العامل المتهم ماطلها في تصليح الهاتف وطلب منها أن تتركه عدة أيام حتى يتمكن من إصلاحه، وأنها لم تمسح ما به من ملفات صور خاصة وأشياء أخرى.

وأشارت السيدة إلى أنها تفاجأت في اليوم التالي، بانتشار المقاطع الخاصة الموجودة على هاتفها على شبكة الإنترنت، فتوجهت إلى القسم وأبلغت عن الواقعة.

الهواتف المحمولة قسم شرطة استدعاء مجري التحريات مقاطع الفيديو العرض على النيابة العامة العامل المتهم العرض على النيابة اتهام عامل المجني عليها خدش حياء

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