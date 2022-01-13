ضمن مبادرة «حياة كريمة».. 456 مشروعا للصرف الصحي بقرى سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بلغ 456 مشروعا بمختلف قرى المحافظة تشمل "محطات رفع، ومحطات معالجة، وشبكات انحدار، وخطوط طرد"، مشيرا إلى بدء العمل في جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.

وأوضح "الفقي" أن مشروعات الصرف الصحي الجارية منها 50 مشروعا بمركز دار السلام، و90 مشروعا بالبلينا، و36 مشروعا بطما، و47 مشروعا بالمراغة، و38 مشروعا بساقلتة، و92 مشروعا بالمنشأة، و 103 مشروعا بجرجا.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بتلك المشروعات، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج.

فيما أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 8 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وقوات الأمن، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت " نجع التعليقة، ونجع فرج إبراهيم، وجزيرة موسى " بمركز أخميم، وأسفرت عن تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة ردم أتربة بمسطح ٢٥٠ متر مربع، وعدد ٤ قرارات إزالة لمباني من البلوك الأبيض بمسطح ٤٠٠ متر مربع، مشيرا إلى استخدام معدات الإدارة العامة لحماية النيل، ومجلس مدينة أخميم، لافتا إلى استمرار متابعة تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الري والمجاري المائية ونهر النيل بجميع مراكز المحافظة وقراها المختلفة.