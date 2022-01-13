الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم 1968 «رادار».. تحرير 7355 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

وجهت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات والتمركزات المرورية بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 7355 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين 1968 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 111 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 مخالفات دراجات نارية، 18 مخالفة موقف عشوائي، 40 مخالفة لشروط التراخيص

وبحسب إحصائيات  جهود الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، فقد أسفرت خلال أسبوع، في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 240 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها «38177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7156 موقف عشوائي».

وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع «255 سيارة، 68 دراجة نارية، وضبط 22305 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 193 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ951 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة واحدة منهم.

وتم فحص 773 مركبة تبين مخالفة 36 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ4249 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 238 سائقًا منهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

الإدارة العامة للمرور الطرق المحـاور السريعة حملات مكثفة الداخلية مخالفة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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