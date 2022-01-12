السيسى: تحسين بنية الجامعات التحتية سهّل التعليم عن بُعد خلال الجائحة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت في المركز الـ40 إفريقيًا منذ 3 سنوات في سرعة الإنترنت، مُشيرًا إلى اتخاذه قرارًا بتطوير المنظومة لتحتل مصر المرتبة الثالثة في القارة قائلًا: ولا يزال التطوير مستمرًا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الرئيس السيسي أنه تم توفير البنية الأساسية داخل الجامعات والمدارس مما سهّل التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، قائلًا:"الدولة المصرية بها ما يقرب من 25 مليون نسمة في التعليم، حيث استطعنا توفير فرص للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا بفضل تطوير ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وقال الرئيس السيسي إن مصر من أوائل الدول التي كانت لها إسهاماتها في المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ولنا ثوابت في تعزيز التعاون مع هذه الدول. ونتعامل بانفتاح شديد مع هذه المنظمات ونريد الاستفادة منها.

وأضاف أن مصر بدأت في نوفمبر 2016، برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وتحدثنا مع صندوق النقد الدولي في أننا جادون في المضي قدمًا في هذا المسار مهما كانت الصعوبات لأن الصندوق له خبراته، وأن الدول إذا استطاعت تنفيذ المشورة الفنية للإصلاح، فمن المؤكد أنه سيكون هناك نجاح.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.