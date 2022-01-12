الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: تحسين بنية الجامعات التحتية سهّل التعليم عن بُعد خلال الجائحة

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت في المركز الـ40 إفريقيًا منذ 3 سنوات في سرعة الإنترنت، مُشيرًا إلى اتخاذه قرارًا بتطوير المنظومة لتحتل مصر المرتبة الثالثة في القارة قائلًا: ولا يزال التطوير مستمرًا.  

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع الرئيس السيسي أنه تم توفير البنية الأساسية داخل الجامعات والمدارس مما سهّل التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا، قائلًا:"الدولة المصرية بها ما يقرب من 25 مليون نسمة في التعليم، حيث استطعنا توفير فرص للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا بفضل تطوير ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وقال الرئيس السيسي إن مصر من أوائل الدول التي كانت لها إسهاماتها في المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ولنا ثوابت في تعزيز التعاون مع هذه الدول. ونتعامل بانفتاح شديد مع هذه المنظمات ونريد الاستفادة منها.

وأضاف أن مصر بدأت في نوفمبر 2016، برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وتحدثنا مع صندوق النقد الدولي في أننا جادون في المضي قدمًا في هذا المسار مهما كانت الصعوبات لأن الصندوق له خبراته، وأن الدول إذا استطاعت تنفيذ المشورة الفنية للإصلاح، فمن المؤكد أنه سيكون هناك نجاح.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

أفريقيا الإنترنت السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

الأكثر قراءة

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

الرئيس السيسى يتابع «حادث أشمون».. ويوجه بتنفيذ كوبرى خاص لأهالى المنطقة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الأمن يكشف ملابسات فيديو رقص مدرس مع الطلبة فى المنوفية

الرئيس السيسى: مصر مستعدة لتكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة

تحذير من موجة كورونا الخامسة.. «الصحة» تحدد موعد بدايتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب

«فلسطين النيابية» تؤكد مواصلة عملها لعقد مؤتمر دولي لدعم «الأونروا»