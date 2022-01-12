أمم إفريقيا تعيد «بى بى سى 3» للبث مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أن هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، ستعيد عمل محطتها الثالثة في بداية شهر فبراير مع تغطية بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال أسبوعها الأول على التلفزيون.



وتابعت أنه تم نقل القناة عبر الإنترنت في مارس 2014، حيث ادعت الإذاعة أن المشاهدين الصغار قد تخلوا عن المشاهدة التقليدية، على الرغم من كونها موطنًا للعروض الناجحة.



وأضافت أن قرار بي بي سي ساهم في توفير 30 مليون جنيه إسترليني، لكن الأبحاث كشفت العام الماضي أن دقائق المشاهدة انخفضت بنسبة 90 في المائة تقريبًا، بعد إزالة القناة من شاشات التلفزيون، مشيرة إلى أن شعبية المحطة ارتفعت خاصة بين الجماهير الأصغر سنًا مع عودة ظهورها بسبب الإغلاق ، وذلك بفضل بعض العروض الناجحة.



وتابعت أن القناة ستستضيف نصف نهائي ونهائي كأس الأمم الأفريقية على الهواء مباشرة على شاشة التليفزيون في أسبوع إطلاقها، مع تغطية يقدمها خبير كرة القدم جيرمين جيناس.



كما أعلنت الاذاعة البريطانية أن برمجتها الليلية ستشمل أول سباق سحب والذي يرى أن المملكة المتحدة تستضيف اللعبة حيث يتنافس تسعة من خريجي دراج رايس الدوليين للفوز بلقب دراج ريس سوبر ستار، ومن بين الإصدارات الجديدة الأخرى التي تم إصدارها سانتا كلوز ذا سيريال كيلر، وهي سلسلة من ستة أجزاء من الجرائم الحقيقية تستكشف حالة القاتل المتسلسل بروس ماك آرثر، وفلايت كلوب وهو برنامج يستكشف الحياة خلف الكواليس في شركة طيران.

وقع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة لإنقاذ القناة، وتم تنظيم احتجاج خارج دار البث عندما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنها ستنقل القناة على الإنترنت في عام 2014، وعلى الرغم من المقاومة، مضت الاذاعة البريطاني قدما في هذه الخطوة مشيرة إلى أن المشاهدين الشباب قد تخلوا عن المشاهدة التقليدية.