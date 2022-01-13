مصرع 3 من أسرة واحدة في تسرب غاز بالمنيرة.. والنيابة تُحقق

تستمع النيابة العامة، اليوم الخميس، لأقوال عدد من أفراد أسرة لقي 3 أشخاص منهم مصرعهم؛ نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز، كما تستمع النيابة لأقوال عدد من الجيران، الذين عثروا على الضحايا مفارقين الحياة داخل الشقة.

وقررت النيابة العامة ندب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

ولقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق؛ بسبب تسرب الغاز وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز.

ونقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.