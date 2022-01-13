الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 من أسرة واحدة في تسرب غاز بالمنيرة.. والنيابة تُحقق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمع النيابة العامة، اليوم الخميس، لأقوال عدد من أفراد أسرة لقي 3 أشخاص منهم مصرعهم؛ نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب غاز، كما تستمع النيابة لأقوال عدد من الجيران، الذين عثروا على الضحايا مفارقين الحياة داخل الشقة.

وقررت النيابة العامة ندب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

ولقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق؛ بسبب تسرب الغاز وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية.

 انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز. 

ونقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

ضحايا حريق مديرية أمن الجيزة تسرب غاز قسم شرطة المنيرة الغربية منطقة المنيرة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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