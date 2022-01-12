بمليون و750 ألف جنيه.. سقوط ديلر بـ 175 طربة حشيش في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة قسم شرطة ثان الرمل مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، اليوم الأربعاء، حال وجوده قرب من مسكنه وبحوزته 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و750 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.