جنايات الزقازيق.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لتجار مخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق وسمكري سيارات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 10009 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر " البانجو - القنب" بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من "ف. ش. ف" 34 عامًا ويعمل سمكري سيارات ، و"هـ. ال. ال" 41 عامًا سائق ومقيمان بدائرة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وذلك بعد أن قام أحد الضباط بإجراء عملية شراء منهما بأن تقابل مع المتهم الأول وعرض عليه نوع المادة المخدرة، وأبدى موافقته فقام المتهم الثاني بإخراج لفافة لنبات الحشيش المخدر من جوال بداخل السيارة رفقتهما، وقدمها إليه نظير مبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

على الفور تم ضبطهما وبحوزتهما كمية وزنت كيلو و 340 جرامًا، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بإحرازهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.