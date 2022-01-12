الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات البحرية وإصابة 3 أشخاص

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، حال سيرها اتجاه القاهرة.

 البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من رئيس مدينة الواحات البحرية يفيد بانقلاب سيارة المدينة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وما تزال التحقيقات مستمرة.

جروح وكسور متفرقة بالجسم مدينة الواحات انقلاب سيارة الريست اتجاه القاهرة

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