ألمانيا تحصل على 5 ملايين جرعة لقاحات من فايزر لدعم حملة الجرعات المعززة

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا اشترت خمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك لتسريع برنامج الجرعات المعززة في البلاد.

وتم شراء الجرعات ، التي ستتاح اعتبارًا من الأسبوع الذي يبدأ يوم 24 يناير، من رومانيا التي تلقتها من خلال خطة الاتحاد الأوروبي لشراء اللقاحات ولكنها لم تستخدمها.

وبشكل عام، تتوقع ألمانيا توفير حوالي 32 مليون جرعة لقاح في ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 17 يناير، ويشمل ذلك 12 مليون من شركة فايزر وبيونتيك، و20 مليونًا من مودرنا.

وقالت الوزارة إن هذا سيجعل من الممكن توفير جرعة معززة لكل من يريدها في الأسابيع الثلاثة القادمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.