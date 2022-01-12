البيت الأبيض: بايدن يتابع من كثب المفاوضات مع روسيا

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع من كثب المعلومات الخاصة بالمفاوضات الروسية الأمريكية حول القضايا الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن "يتلقى معلومات محدثة من فريقه الخاص بالأمن القومي كل يوم تقريبا حول سير الحوار والوضع في المناقشات".

وأضافت أنه لا يوجد لديها ما تعلن عنه في ما يتعلق بالخطط المحتملة لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وقالت: "حتى الآن لا يوجد لدي أي إعلان. واعتقد أننا سنجري تحليلا للمرحلة التي نتواجد فيها بعد جولتين أخريين من المفاوضات".

ويأتي ذلك بعد جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن في أوروبا والمقترحات الروسية بهذا الشأن، التي جرت في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض عن رفض واشنطن "للتهديدات" الواردة في تصريحات مسؤولين إيرانيين تجاه مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بهذا الصدد: "رأينا التصريحات العلنية للمسؤولين الإيرانيين عن الأشخاص من الإدارة السابقة، وحتى قبل العقوبات التي تم فرضها في العطلة الأسبوعية الماضية".

وأضافت أن تلك التصريحات "مرفوضة"، مضيفة أنه "لدينا كأمريكيين خلافات بشأن السياسات تجاه إيران و بشأن مسائل أخرى، لكننا موحدون في عزمنا التصدي للتهديدات والاستفزازات... و سنحمي شعبنا".

وكانت إيران قد أعلنت يوم 8 يناير الجاري عن فرض عقوبات على 50 مواطنا أمريكيا، تعتبرهم طهران على صلة بالعملية الأمريكية التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في يناير 2020.