الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

ترامب: حظر صفحتى على «تويتر» أضر بنزاهة الانتخابات الأمريكية

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن شبكة “تويتر” أضرت بنزاهة منظومة الانتخابات الأمريكية بحظر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تاجيج التمرد العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء  أنه تم حظر صفحة ترامب عبر “تويتر” بشكل دائم بعد اجتياح حشد من مؤيدية لمبنى الكابيتول الأمريكي لمنع التصديق على فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات .2020

ويسعى ترامب بالحصول على أمر من المحكمة يجبر الشركة على السماح له بإعادة التغريد في الوقت الذي يسعى فيه قضائيا للعودة بشكل دائم كما كان سابقا على منصة التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية الفدرالية الأمريكية عن اعتقال رجل في نيويورك هدد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشارت الوثائق التي نشرتها محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك إلى أن المدعو توماس ويلنيتسكي البالغ 72 عاما من العمر، هدد في عام 2020 بقتل الرئيس ترامب في حال خسر الأخير الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن ورفض الاعتراف بهزيمته.

وصرح الرجل أثناء استجوابه من قبل الشرطة الفدرالية الأمريكية بأنه كان يعتزم "الوقوف ضد الفاشية"، و أنه كان يخطط لشراء أسلحة و اغتيال ترامب.

وفي يناير 2021 أرسل الرجل رسائل صوتية إلى السلطات الأمريكية تحدث فيها عن عزمه قتل ترامب و 12 من مقربيه.

ولم يتوقف ويلنيتسكي عن إطلاق التهديدات لترامب حتى بعد رحيله من منصب الرئاسة. و أطلق على ترامب اسم "هتلر" في تهديداته.

واعتقلته الشرطة يوم الاثنين، وهو من المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة.

ويقول محامي الرجل إنه "لم يعتزم إصابة أحد بأذى و لم يمثل أي خطر حقيقي على أحد".

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