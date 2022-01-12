الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

يونايتد أيرلاينز الأمريكية تخفض عدد رحلاتها بسبب إصابات كورونا بين العاملين

يونايتد أيرلاينز
يونايتد أيرلاينز الأمريكية

قلصت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز هولدنجز جدول رحلاتها قصير الأجل في الوقت الذي أصيب فيه نحو 3000 موظف في الشركة بالمتحور الجديد سريع الانتشار من فيروس كورونا المستجد أوميكرون.
 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سكوت كيربي الرئيس التنفيذي للشركة قوله في مذكرة للعاملين فيها "في يوم واحد أبلغ نحو ثلث قوتنا العاملة بأنهم مرضى... لهؤلاء الذين يعانون من المرض أو خاضعين للعزل، نتمنى الشفاء العاجل".
 

وأضاف الرئيس التنفيذي أن حوالي 3000 شخص من العاملين في الشركة تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. 

 

وتعتبر يونايتد أيرلاينز من بين العديد من شركات الطيران الأمريكية التي تضررت من التفشي الأخير للمتحور الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة ما أدى إلى إلغاء عشرات الآلاف من رحلات الطيران خلال موسم سفر عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
 

وقالت متحدثة باسم يونايتد أيرلاينز إن الشركة ستخفض عدد رحلاتها المجدولة لشهرى يناير الحالي وفبراير المقبل على أساس "القاعدة المستمرة" لتعديل عدد الرحلات وفقا لأوضاع أطقم العمل المتاحة.
 

ورفضت الشركة تقديم أي أرقام محددة لعدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها.

 

كانت شركة طيران ألاسكا أير جروب قد أعلنت في الأسبوع الماضي تقليص جدول رحلاتها للشهر الحالي بنسبة 10%  بسبب النقص في العمالة الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

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