ضبط خريجة تجارة تنتحل صفة طبيبة تجميل بسوهاج

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، وبتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتورة إيزيس وهيب مدير عام الصيدلة، ودكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط خريجة كلية تجارة تدير مركز طبي للتجميل وتنتحل صفة طبيبة بمركز البلينا، حيث تقوم بعلاج مرضى السمنة والنحافة وتفتيت الدهون.

كما تقوم بعمل جلسات تقشير وعلاج الأمراض الجلدية وجلسات ميزوثيرابي، وادعائها العلاج بالليزر، وتمكن فريق التفتيش الذي ضم كلا من دكتور محمد سيد فقير رئيس الفريق، ودكتور من عبدالناصر من الرقابة الداخلية، ودكتور خالد سعد مفتش الصيدلة، ومحمد عبدالغني مسئول العلاج الحر، من ضبط دفتر روشتات يحمل اسم الطبيبة المزيفة وتعريفها على أنها أخصائية تجميل وليزر، وحاصلة علي دبلومة التجميل والليزر من عدة دول أوربية وعربية.

وادعت حصولها على دبلومة التجميل والليزر من أكاديمية الجوثن بفرنسا ومعهد الدراسات العالية بالكويت، وأخيرا دبلومة من جامعة جالكسو ببربطانيا، وهي في الأصل خريجة كلية تجارة وليس معها أي ترخيص لمزاولة المهنة، ومن بين المضبوطات أيضا أدوية مهربة ومستحضرات منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها بتلك المراكز، وتم عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت كرمت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية، وذلك في حضور النائب محمود أبوالخير، والنائب نور أبوستيت، جميع الكوادر التمريضية بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى برديس وعددهم 24 ممرضة، تقديرا لهم على مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضى والعمل على راحتهم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة كريمة حامد بالمستوى الفني للكوادر التمريضية ومدى إتقانهم للعمل المكلفين به وكذلك الالتزام والتعاون مع زملائهم.