الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص مواد مخدرة عقب ضبطها بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية

مخدرات
مخدرات

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بإرسال كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل في السويس، إلى المعمل الكيمائي لفحصها، مع سرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام بنطاق مديرية أمن السويس من ضبط  مسجل خطر حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والشابو، سلاح أبيض، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

مكافحة المخدرات سلاح أبيض الأمن الوطني قسم شرطة مديرية أمن السويس أمرت النيابة العامة تحريات المباحث المعمل الكيمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

مصر تخسر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

مدرب نيجيريا: منتخب مصر يلعب بطريقة مرر لـ محمد صلاح

الرئيس السيسى يستمع للعارضين من أبناء سيناء فى منتدى الشباب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى