فحص مواد مخدرة عقب ضبطها بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بإرسال كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل في السويس، إلى المعمل الكيمائي لفحصها، مع سرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى- الأمن العام بنطاق مديرية أمن السويس من ضبط مسجل خطر حال تواجده بدائرة قسم شرطة فيصل وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والشابو، سلاح أبيض، مبلغ مالى، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.