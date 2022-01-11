ملك الأردن يهنئ «الحلبوسى» بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقى

بعث الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس بدورته الخامسة.

وعبر الملك، في البرقية، عن تمنياته للحلبوسي بالتوفيق بمهامه، مؤكدا وقوف الأردن المستمر إلى جانب العراق في الحفاظ على استقراره وحماية مصالحه، وتحقيق تطلعات شعبه.

وفي وقت سابق، أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تطلعها لاستمرار التعاون بالقضايا التي تواجه العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقَّى برقية تهنئة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية.

هذا، وانتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، الأحد الماضي، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سنا محمود المشهداني (73 عاما)، بدأت بقسم النواب الجدد اليمين. ثم فتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب التي يشغلها عرفا سني، قبل أن تندلع مشادات بين النواب وتسود الفوضى.

وقال الباحث السياسي العراقي، علي الصاحب، إنه رغم كل الأحداث الدراماتيكية التي رافقت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، إلا أن انتخاب محمد الحلبوسي، ونائبيه جرى بسلاسة واتفاق على تمريره.

وأضاف الصاحب، لـ"الدستور"، أن الخطوة الثانية هي انتخاب رئيس الجمهورية والتي قد تكون الخطوة الصعبة التي تسبق الأصعب في إشارة إلى الكتلة الأكبر وشخص رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن تلك المناصب تحسم بالاتفاقات بين الكتل.

