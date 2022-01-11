الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإيسيسكو» والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يبحثان آفاق التعاون

إيسيسكو
إيسيسكو

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي لتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، مع المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بدر السميط، تعزيز التعاون بين المنظمة والهيئة في العمل الإنساني، والانتقال به إلى آفاق جديدة، خصوصًا في البرامج التعليمية والثقافية، وتقديم الصورة الصحيحة للثقافة والحضارة الإسلامية إلى العالم.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة بالكويت، أبرز المبادرات والبرامج والمشروعات التي يجري تنفيذها، ومقترحات تطوير التعاون والشراكة بين الإيسيسكو والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان، بحسب بيان لمنظمة الإيسيكو، على التعاون في المجالات التربوية، خصوصًا ما يتعلق بموضوع تكنولوجيا التعليم، وتعزيز المنشآت التربوية الذكية، ودعم التعليم عن بُعد، لمواجهة انعكاسات جائحة "كوفيد-19" السلبية على الأداء التربوي، والفاقد التعليمي بصفة خاصة، وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل لفائدة الشباب والفتيات والنساء، فيما يتعلق بريادة الأعمال المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل.

كما جرى الاتفاق على التعاون في توفير المنح الدراسية الجامعية للمشاريع البحثية العلمية المتميزة، وذلك في الجامعات المرموقة بالدول الأعضاء وخارجها، وعلى دعم برامج تعزيز ثقافة السلام وترسيخ قيم الحوار والتفاهم والوسطية والاعتدال، من خلال برامج التكوين والتأهيل، وتنظيم المؤتمرات الفكرية والندوات العلمية.

وأشار البيان إلى أن المالك والسميط أكدا على حرصهما على بلورة هذه المشروعات في برامج تنفيذية، على أن تتضمنها اتفاقية جديدة للتعاون بين الإيسيكو والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية يتم توقيعها قريبًا.

ويذكر أن، بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور عبد الله يوسف الغنيم، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية، سبل بناء تعاون مثمر بين الإيسيسكو والمركز، في تنظيم برامج وأنشطة مشتركة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمجالات التاريخية والاجتماعية والتراثية.

المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي إيسيسكو البرامج التعليمية الثقافية الحضارة الإسلامية العمل الإنساني

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وائل لطفي

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