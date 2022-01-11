الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم الرابع فى قتل شخص لسرقة سيارته ببنها

محاكمة
محاكمة

أجّلت، الثلاثاء، محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، نظر جلسة قضية مقتل شخص وسرقة سيارته وإلقاء جثته بأحد الترع، والمتهم فيها 4 أشخاص، والتي شهدت صدور حكم بالإعدام على 3 متهمين منهم وتنفيذ الحكم، وضبط المتهم الرابع وتقديمه للمحاكمة، لجلسة اليوم الخامس من دور فبراير المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية أن المتهم"ح م م"، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، قتل وآخرون المجني عليه "أ ع أ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقد العزم على قتله وسرقة سيارته، وأعدوا لذلك الغرض السلاح النارى والذخيرة اللازمة، حيث استغل المتهم الثانى علاقة الصداقة بينه وبين المجنى عليه، فاستدرجه وباقى المتهمين بسيارته ليلا إلى أحد الحدائق بزعم التجوال والتنزه، وما إن ظفروا به حتى باغته المتهمون الأول والثالث والرابع وأطلقوا صوبه 3 أعيرة نارية من السلاح بالتناوب، بنية إزهاق روحه، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، ثم ألقوا الجثة بإحدى الترع.

اعترافات محاكمة النيابة العامة اعترافات تفصيلية حكم بالإعدام محكمة جنايات مركز بنها

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