المشدد لمدة 5 سنوات لعامل قتل شخصًا بسبب «حمولة بطيخ»

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، عامل بسوق الجملة ببنها، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بتهمة قتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب الخلاف على ناولون تنزيل حمولة بطيخ بمبلغ 25 جنيهًا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11949 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم قتل المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك علي إثر مشاجرة نشبت بين المتهم وبين شخص آخر، فتدخل المجني عليه وفضها، ثم ترك محل الواقعة وانتقل المتهم لإحدى بوابات الخروج للسوق، وما إن شاهد المجني عليه والشخص الآخر فوجه لهم المتهم سيلاً من السباب، فتوقفت وتوجها له ومعهم عصا خشبية فاستل المتهم سكنيا وطعن المجني عليه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود أحداث القضية، عندما تلقى مأمور مركز شرطة بنها، إشارة من المستشفى بوصول "ر ا"، عامل، جثة هامدة، إثر عدة طعنات، فانتقلت قوة أمنية وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل زميل المجني عليه "م ح" ويعمل معه في سوق الخضار بمدينة بنها.

وأثناء قيامهم بتنزيل حمولة بطيخ من إحدى سيارات النقل تشاجرا للخلاف على مبلغ 25 جنيها، فنشبت بينهما مشاجرة وطعن أحدهما المجني عليه بسكين كانت بحوزته، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من القبض على المتهمين، وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة في الواقعة.