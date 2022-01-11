صاحبة مشروع «بدارة» لـ«الدستور»: الرئيس استجاب لطلبنا لنكون سفراء للمشغولات اليدوية

عقب تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجناح للمشغولات اليدوية "بدارة"، قالت عبير جداوي مسؤولة الجناح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه كان شرف لنا مشاركتنا في منتدى شباب العالم وتتوج بزيارة الرئيس لجناحنا وجناح أصدقائنا من الوادي الجديد والإسماعيلية.

وأضافت: “قابلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض تراثنا الماضي وطلبنا منه أن يكون منتجنا سفير مصر كمنتج مصري يدوي وسعداء أن حلمنا تحقق وأن البنوك والوزارات والهيئات تسعى أن يكون المنتج اليدوي أكثر انتشارًا وذلك أثر علينا ورفع من كفاءتنا”.

وتابعت: "بنعمل خامات يدوية طبيعية من الخوص وأيضًا تطريز يدوي وجلد تستخدم في السياحة والمؤتمرات".

وواصلت: “الرئيس سألنا هل عندكم مشاكل أو محتاجين حاجة، قلنا له إننا طورنا من منتجنا ودرسنا السوق ورفعنا من كفاءته ومستواه وشكرناه على إتاحة الفرصة وتم تكريمنا من الرئيس منذ عامين وأصبحنا من أفضل 8 شركات حققوا تنمية في ريف مصر وذلك جعل المسؤولية أكبر”.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.