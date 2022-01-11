الثلاثاء 11 يناير 2022
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مصر

«التموين»: نهدف للوصول لـ 8 آلاف منفذ تابع لمشروع جمعيتي بنهاية 2022

احمد كمال
احمد كمال

كشف مصدر بوزارة التموين، تلقي 7000 طلب خلال المرحلة الرابعة بمشروع جمعيتي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، بهدف تأمين احتياجاتها، علاوة على توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى قبول 193 من المستوفين للشروط، وجاري استكمال إجراءات تشغيلهم.

وكشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 8 آلاف منفذ تابع لمشروع جمعيتي بنهاية العام الجاري 2022.

وأوضح «كمال»، في تصريحات له، أن عدد الطلبات المتقدمة للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي وصل إلى 17 ألف طلب، منوها إلى أن عدد الطلبات التي تم البت فيها خلال المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي بلغ نحو 9 آلاف طلب، حيث تواجد نحو 750 طلب مستوفي الشروط تم بالفعل تشغيل نحو 130 منفذ منهم وجاري استكمال تنفيذ باقي الطلبات المستوفية للشروط.
ولفت إلى أن عدد الطلبات التي استوفت الشروط التي تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة ضمن الـ 750 طلب المستوفي شروط نحو 300 طلب تم تشغيل 130 منفذ منهم، وجاري استكمال تنفيذ باقي الطلبات.

ونوه إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين السابقين ضمن المرحلة الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار ولم تتم معاينة طلباتهم حتى الآن، ابتداء من 8 يناير الجاري حتى تاريخ 31-1-2022، لافتا إلى وجود نحو 8 آلاف طلب ضمن قوائم الانتظار للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي، من المتوقع أن يتم الحصول على 750 إلى 1000 طلب منهم ضمن المشروع.

وأشار إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها من جانب مسئولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، مشددا على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أي محال خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.

وطالب المتقدمين بتحضير حافظة مستندات وبها صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:‏
١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

٣- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

٤- برنت تأمينات.

قاعدة البيانات التجارة الداخلية وزير التموين مشروع جمعيتي وزارة التموين والتجارة الداخلية فرص عمل للشباب توفير فرص عمل للشباب مبادرة حياة كريمة وزير التموين والتجارة الداخلية المصيلحي عمل للشباب المرحلة الرابعة توفير فرص عمل وزارة التموين والتجارة المتحدث الرسمي

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