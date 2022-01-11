تجديد حبس سيدة استعانت بصديقها لسرقة جارتها في الخانكة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاشتراك مع صديقها لسرقة جارتها بمنطقة الخانكة.

كشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة "ح.ك " استعانت بصديقها لسرقة شقة صديقتها بعد تأكدها من امتلاكها مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه، وأقرت المتهمة بأنها استعانت بصديقها، وعلى إثرها استدرجت جارتها حتى تمكن شريكها من الدخول للشقة وسرقة المبلغ المالي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الخانكة من سيدة تفيد بسرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمة وأقرت بالاستعانة بصديقها لسرقة جارتها وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

وجاري البحث عن المتهم الثاني وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.