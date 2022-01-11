الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سيدة استعانت بصديقها لسرقة جارتها في الخانكة

حبس سيدة
حبس سيدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاشتراك مع صديقها لسرقة جارتها بمنطقة الخانكة.

كشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمة "ح.ك " استعانت بصديقها لسرقة شقة صديقتها بعد تأكدها من امتلاكها مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه، وأقرت المتهمة بأنها استعانت بصديقها، وعلى إثرها استدرجت جارتها حتى تمكن شريكها من الدخول للشقة وسرقة المبلغ المالي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الخانكة من سيدة تفيد بسرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمة وأقرت بالاستعانة بصديقها لسرقة جارتها وتم اقتيادها لقسم الشرطة.

وجاري البحث عن المتهم الثاني وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

منطقة الخانكة سيدة محكمة الخانكة قاض المعارضات الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

غدًا.. الأنبا «رافائيل» يترأس صلوات تجنيز القمص مكارى يونان

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

الرئيس السيسى: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى يستطيع أن يدمر ويهدم

«التغيرات المناخية» فى «منتدى الشباب».. خطوة على طريق «العالم الأخضر»

الرئيس السيسى: مصر لا تعانى من مشكلة الانبعاثات ونسبتها لا تذكر مقارنة بباقى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا