تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022.. وأبرز البرامج والأفلام التي تعرض عبر شاشتها

مازال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 عبر النايل سات يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية لرغبة الملايين من جمهور الوطن العربي في مشاهدة الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير كيفية ضبط قناة National Gegraphic وأبرز البرامج التي تقدم من خلال شاشتها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

يستطيع عشاق متابعة الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية وغرائب الحيوانات والطيور بمختلف دول العالم وأغرب العادات والتقاليد في الزواج والمناسبات الاجتماعية ضبط إشارة بث قناة National Gegraphicعبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبطها للحصول على جودة عالية للصوت والصورة عبر التردد التالي: -

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

فيما يمكن الحصول على جودة أقل للصوت والصورة على النحو التالي: -

التردد: 112526.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ويمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 أيضا عبر القمر الصناعي العرب سات كما يلي:-

التردد: 11804.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

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أبرز البرامج التي تقدم من خلال شاشة National Gegraphic

تقدم قناة National Gegraphic الناطقة باللغة العربية والتي يتم بثها من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة مميزة من البرامج المميزة عن الحياة البرية والبحرية والجوية بكافة دول العالم المخاطبة لكافة الفئات العمرية في 62 دولة حيث يشاهدها قرابة 231 مليون أسرة ولعل أبرزها برامج:-

أساليب البقاء.

أسرع افعوانيان في العالم.

ألعاب العقل مع المشاهير.

أمن المطارات.

تحت تهديد الأنقراض.

وحوش السماء.

فيما يعرض عبر شاشتها مجموعة أفلام مميزة أبرزها:-

فيلم أبو كالبيس الذي تدور أحداثه عن الحرب العالمية الثانية.

فيلم صنارة الذي تدور أحداثه حول الإخطار التي يتعرض لها صائدي الأسماك

فيلم عمليات نقل عملاق الذي تدور أحداثه حول سباق الناقلات لتسليم البضائع في مواعيدها.

فيم أساطير الجليدي الذي تدور أحداثه حول كيفية دخول القوارب والمنقذين للمياه البكتيريا لإنقاذ الحيوانات المحاصرة.

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