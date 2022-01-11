الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس 7 عاطلين بحشيش وأسلحة نارية في القليوبية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس 7 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية في طوخ محافظة القليوبية.

البداية بحملة أمنية مكبرة شنها قطاع الأمن العام على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين فى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وبحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش"، و503 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر البودر، و3 أقراص مخدرة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

النيابة العامة في القليوبية التحقيقات طوخ حائزي الأسلحة النارية الخارجين على القانون

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